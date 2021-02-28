شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة إنسانية من أوباما لنجم الاتحاد السكندري المصاب بالصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص يوسف أوباما نجم الزمالك على إجراء اتصال باللاعب كريم الديب نجم وسط الاتحاد السكندري لمؤازرته بعد تعرض الأخير للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة الاتحاد ودجلة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي.

وأجرى أوباما اتصالا هاتفيا بالديب ليرفع معنوياته بعد الحالة السيئة التى دخل فيها لاعب الاتحاد السكندري بعد معرفته بطبيعة الإصابة وأنها قطع فى الربط الصليبى للمرة الثانية في فترة قصيرة.

وطلب نجم الزمالك من الديب ضرورة التعامل مع الإصابة من منطلق الإيمان بقضاء الله وقدره وضرورة عدم التأثر نفسيا بها حتى يتسنى له سرعة العودة للملاعب.