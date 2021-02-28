شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام محارب يطلب تيشيرت الأهلى من عبدالحفيظ قبل لقاء الطلائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب إسلام محارب لاعب الأهلي السابق وطلائع الجيش الحالي، تيشيرت الأهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء وذلك قبل مواجهة الأهلي وطلائع الجيش، التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد ‏الأهلي ‏والسلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.

وشارك محارب مع الأهلي في 53 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 أخرين، منها 15 في دوري أبطال أفريقيا بواقع 901 دقيقة لعب، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع واحدا.

وفي كأس مصر، لعب محارب 4 مباريات سجل فيها هدف واحد وصنع مثله، بواقع 154 دقيقة لعب.

ويحتل الأهلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، وحال الفوز فى المباريات التى تم تأجيلها بسبب مشاركته فى مونديال الأندية وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدورى بفارق نقطة عن الزمالك.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي،محمد الشناوي، بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد، عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، محمد شريف، فيما يجلس على دكة البدلاء، ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعلي لطفي ووالتر بواليا ومروان محسن وسعد سمير وأكرم ‏توفيق وطاهر محمد وأليو ديانج.

وجاء تشكيل الطلائع من: محمد بسام، أحمد هاني، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد علاء، عمرو السيسي، مصطفى جمال، أحمد سمير، مهند لاشين، عمرو جمال، وإبراهيما كونيه، فيما يجلس على دكة البدلاء، محمد شعبان وإسلام جمال، ناصر منسي، توني جوميز، إسلام محارب، عمرو مرعي، حسن مجدي، محمد جمال، محمد شحاتة.