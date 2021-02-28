شكرا لقرائتكم خبر عن احمد كشري يقترب من خلافة حمادة صدقى فى تدريب الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد كشرى، نجم الأهلى والمدير الفني السابق لأسوان، من تدريب الإنتاج الحربى خلفا لحمادة صدقى الذى تقدم باعتذار عن الاستمرار فى منصبه بعد تلقيه عرضا لتدريب الهلال السودانى.

وكان أحمد كشرى قد اقترب من تدريب فريق مصر المقاصة خلال توليه قيادة أسوان، ولكن المفاوضات تعثرت فى نفس الوقت، الذى غضب مسئولو أسوان ما جعلهم يبحثون عن مدرب اخر وتعاقدوا مع سامى الشيشينى فى بداية الموسم، بينما فشلت مفاوضات كشرى مع المقاصة ولم يتولى تدريب أى فريق.

كشرى تلقى عروضا تدريبية كثيرة من فرق بالقسم الثانى لكن رفض انتظارا لفرصة للعمل بالدورى الممتاز، حتى جاء رحيل حمادة صدقى عن الإنتاج ليدخل دائرة المرشحين لقيادة الإنتاج الحربى.

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الاتحاد السكندري فى الخامسة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى صفحة مباراة إنبى التى أقيمت عصر الخميس على استاد الأهلى والسلام بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبي.

وودع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء، ثم خسر من غزل المحلة بهدف دون رد بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري قبل أن ينجح فى إيقاف مسلسل الهزائم بالتعادل مع انبى ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول مسابقة الدوري ، وارتفع رصيد الانتاج الحربى للنقطة العاشرة ليحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا .