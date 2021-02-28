شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى وطلائع الجيش .. التعادل 1/1 يسيطر على المباراة بعد مرور 70 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل التعادل الإيجابى بهدف لمثله مسيطرا على مباراة الأهلى وطلائع الجيش بعد مرور70 دقيقة من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد السلام ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر للدورى.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش، وبعدها بخمس دقائق وفى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجاى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة أخطأها محمد بسام حارس طلائع الجيش.

بدأت أحداث الشوط الثانى بضغط من لاعبى طلائع الجيش وتألق محمد الشناوى بشكل ملحوظ الذى نجح في الزود عن مرماه، في الوقت الذى لم يظهر أي خطورة للاعبى الأهلى على مرمى محمد بسام .

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي أعلن تشكيل الفريق ‏وجاء على النحو التالى : محمد الشناوي، بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد.، عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وجونيور أجايي، ومحمد شريف.

يجلس على دكة البدلاء ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعلي لطفي ووالتر بواليا ومروان محسن وسعد سمير وأكرم ‏توفيق وطاهر محمد وأليو ديانج.

وضمت تشكيل طلائع الجيش كل من :-

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد علاء

الوسط: عمرو السيسي، مصطفى جمال، أحمد سمير، مهند لاشين

الهجوم: عمرو جمال، وإبراهيما كونيه

ويجلس على دكة البدلاء محمد شعبان وإسلام جمال، ناصر منسي، توني جوميز، إسلام محارب، عمرو مرعي، حسن مجدي، محمد جمال، محمد شحاتة.