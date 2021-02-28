شكرا لقرائتكم خبر عن أمح الدولى يدعم لاعبى الأهلي أمام الطلائع من مدرجات السلام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أمح الدولي الشاب ذو القدرات الخاصة والشهير بانتمائه للأهلي على دعم لاعبي الأهلي من مدرجات السلام قبل مواجهة الأهلي وطلائع الجيش، المقامة حاليا على استاد ‏الأهلي ‏والسلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.

ويعد محمد أحمد عبد الغني، الشهير بـ"أمح الدولي" واحدًا من أشهر المشجعين في الوسط الرياضي المصري، ومعروف عنه حبه وعشقه للنادي الأهلي ولاعبيه، ورغم ذلك علاقته جيدة بباقي اللاعبين في الفرق الأخرى، لا سيما محمود كهربا لاعب الزمالك السابق.

ويحتل الأهلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، بفارق نقطة عن الزمالك.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي،محمد الشناوي، بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد، عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، محمد شريف، فيما يجلس على دكة البدلاء، ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعلي لطفي ووالتر بواليا ومروان محسن وسعد سمير وأكرم ‏توفيق وطاهر محمد وأليو ديانج.

وجاء تشكيل الطلائع من: محمد بسام، أحمد هاني، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد علاء، عمرو السيسي، مصطفى جمال، أحمد سمير، مهند لاشين، عمرو جمال، وإبراهيما كونيه، فيما يجلس على دكة البدلاء، محمد شعبان وإسلام جمال، ناصر منسي، توني جوميز، إسلام محارب، عمرو مرعي، حسن مجدي، محمد جمال، محمد شحاتة.