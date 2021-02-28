شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد عيد عبد الملك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك الأسبق، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "الحمد الله على كل حال.. إيجابي كورونا.. دعواتكم".

ومن المقرر أن يخضع أحمد عيد لفترة العزل مع الالتزام بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا حتى يتماثل للشفاء.



أحمد عيد

أحمد عيد عبد الملك كان تم ترشيحه للعمل فى منظومة نادى الزمالك بعد تولى اللجنة المؤقتة إدارة شئون نادى الزمالك، ولكن مع تغييرات اللجنة الفنية أبتعد عن الترشيحات.

وتعرض عدد كبير من نجوما لكرة للاصابة بفيروس كورونا، أبرزهم حلمى طولان المدير الفنى لانبى ومن قبله حمادة صدقى نجم الاهلى المدير الفنى السابق للانتاج الحربى ، وأخير ا اعلن خالد جلال المدير الفنى للبنك الاهلى اصابته بفيروس كورونا قبل ساعات من مباراة فريقه مع أسوان التى فاز فيها البنك بثنائية نظيفة .