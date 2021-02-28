شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يختتم استعداداته لمواجهة إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الاتحاد السكندرى استعداداته لمواجهة إنبي والمقرر لها غدا الاثنين في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم. وشهد مران الفريق الأخير الذى أقيم قبل قليل تشديدات من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للاعبيه على ضرورة استغلال الفرص والمبادرة بالتسجيل لتفادى أى ضغوط أمام الفريق البترولي.

وضمت قائمة الاتحاد لمواجهة إنبي 22 لاعبا كالتالى: محمد صبحي وعمر خليل وصبحي سليمان، داميون لوي، السيد سالم، هشام صلاح، مروان النجار، أحمد نبيل “مانجا”، مروان عطية، كريم يحيي، حسام عاشور، خالد الغندور، فوزي الحناوي، عبد الغني محمد، أحمد حجي، عبد السميع سيمو، وعمار حمدي، رزاق سيسيه، أحمد راشد، عادل نيمار، إيمانويل أوكوي، محمد الصباحي.

شهدت القائمة تغييرين عن القائمة الأخيرة للفريق أمام وادي دجلة، وهما استبدال روماريو باللاعب عادل نيمار وغياب كريم الديب للإصابة بالرباط الصليبي.

ومستغلا فوزه في أخر مباراة على وادي دجلة، ارتقى الاتحاد السكندرى في ترتيب جدول الدورى إلى المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.