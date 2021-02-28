سامي قمصان: أجايي لاعب مهم للأهلي.. وانقاذ الشناوي ساهم في تحقيق الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي، أن مباراة طلائع الجيش كانت صعبة بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا، مساء اليوم الأحد، أمام طلائع الجيش، بنتيجة هدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة الـ 14 بدوري we المصري.

وقال قمصان في تصريحات لقناة الأهلي بعد المباراة:" كنا نحتاج لتحقيق الفوز أمام طلائع الجيش، معنويا لاستعادة الثقة للاعبين بعد الخسارة أمام سيمبا، وبداية الطريق من جديد".

وأضاف:" لاعبو الأهلي كانوا متأثرين بنتيجة مباراة سيمبا، لكن قدرنا نفرض شخصيتنا وكل المباريات صعبة والجيش عمل مباراة قوية".

وتابع:" طلائع الجيش كان يسعى للفوز لتحسين مركزه في الدوري وقاتلوا طوال اللقاء واعتمدوا على التكتل الدفاعي منظم".

واوضح، أنها كانت مخاطرة من موسيماني خروج حمدي فتحي من خط الوسط والدفع بطاهر محمد طاهر، لافتًا أن اجايي لاعب مهم للأهلي واثبت ذلك ولعب في العديد من المراكز.

وأشار إلى أن الشناوي عمل انقاذ مهم وساهم في خروج الأهلي بنقاط المباراة الثلاث، مؤكدًا أن الفريق محظوظ لوجود حارس بحجم الشناوي معه.

واتم تصريحاته:" نعترف أن مباراة سيمبا كان بها بعض الأخطاء، ولا نحب الحديث عن مبررات".