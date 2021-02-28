"أزمة مسحات كورونا".. أسوان: دخلنا محدود ولن نتحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

قال مجدي سبالك نائب رئيس أسوان، إن النادي لن يستطيع تحمل تكاليف مسحات الكشف عن فيروس كورونا، التي خضع لها الفريق خلال مباريات الموسم الجاري.

وأضاف سبالك في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، اليوم الأحد: الأمور ستكون صعبة، لإن دخل النادي وموارده محدودة جدا".

وأكمل: لن نستطيع تحمل تكلفة المسحات في ظل ضغط المباريات الكثير، والمسحات المتكررة التي يجريها اللاعبين مع كل مباراة".

وكان مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم كشفت أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد قرر تعليق المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا.