"أزمة مسحات كورونا".. المقاصة: "لو دفعنا هنصرف منين؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

قال وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، إن النادي الفيومي لم يتلق أي إخطار يفيد بوجوب سداد الفريق مبلغ 3 ملايين جنيه ثمن المسحات التي خضع لها الفريق خلال مباريات الموسم الجاري.

وأضاف هويدي في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، اليوم الأحد: "اتحاد الكرة اتفق معنا في بداية الموسم، على تحمل تكلفة المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا للاعبين".

وأكمل: "لو تحملنا تكلفة المسحات السابقة والقادمة.. هنصرف منين؟"

وكان مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم كشفت أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد قرر تعليق المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا.