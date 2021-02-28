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"أزمة مسحات كورونا".. المقاصة: "لو دفعنا هنصرف منين؟"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

قال وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، إن النادي الفيومي لم يتلق أي إخطار يفيد بوجوب سداد الفريق مبلغ 3 ملايين جنيه ثمن المسحات التي خضع لها الفريق خلال مباريات الموسم الجاري.

وأضاف هويدي في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، اليوم الأحد: "اتحاد الكرة اتفق معنا في بداية الموسم، على تحمل تكلفة المسحات الطبية للكشف عن فيروس للاعبين".

وأكمل: "لو تحملنا تكلفة المسحات السابقة والقادمة.. هنصرف منين؟"

وكان مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم كشفت أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد قرر تعليق المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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