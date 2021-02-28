الإيقاف يبعد حمدي فتحي عن الأهلي ضد الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

يغيب حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي عن لقاء الفريق المقبل ضد الإسماعيلي في دوري We المصري بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه.

وحصل فتحي على بطاقة صفراء في مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش التي أقيمت اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة 14 من البطولة المصرية.

وجاءت بطاقة فتحي بعد مرور 42 دقيقة من انطلاق مواجهة الأهلي ضد الطلائع.

وسبق لفتحي أن حصل على بطاقتين صفراويتين خلال مواجهتي الأهلي ضد البنك الأهلي والمقاولون العرب، لتصبح بطاقة اليوم هي الثالثة في سجله.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم 10 مارس القادم في إطار مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.