"سيد الكل".. سوزان عاشقة الزمالك تكشف كواليس لقائها بساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"الزمالك في قلبي ودعمه ليس بالأموال فقط".. هكذا بدأت سوزان قنديل مشجعة نادي الزمالك حديثها لمصراوي، معربة عن سعادتها الجمة بلقائها مع فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض الذي وعدها بالتجديد للبقاء داخل النادي.

ولفتت "سوزان" الأنظار إليها اليوم الأحد، بعدما توجهت إلى مقر نادي الزمالك ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.

وتواصل الخليج 365 مع السيدة سوزان التي علقت قائلة: "ما قمت به أمر نابع من داخلي، أنا أشجع الزمالك منذ أن كان عمري 6 أعوام".

وأضافت: "تابعت الفريق منذ أن كان يضم علي خليل، وحسن شحاته وصولا لطارق حامد، وإمام عاشور، وفرجاني ساسي (سيد الكل)".

وعن كواليس تبرعها بقرطها، قالت السيدة البالغة من العمر 60 عاما: "قلت لابني محمد أريد دعم فرجاني ساسي بأي شئ، الأمر ليس مادي أكثر منه معنوي (أنا قلبي من الزمالك)".

وواصلت: "ذهبت إلى محل الصاغة، فقمت ببيع قرطي الذهبي بـ940 جنيه، وضعت 60 جنيه أخرى لأكمل الـ1000 جنيها وتوجهت إلى مقر النادي".

وأكملت: "ذهبت إلى بوابة النادي وطلبت مقابلة اللواء عماد عبد العزيز (المكلف برئاسة النادي حاليا)، وقيل لي لديه اجتماع ولن تستطيعين مقابلته اليوم".

وأردفت: "شاهدت جمال عبد الحميد (لاعب النادي السابق) ندهت عليه، وقلت له (أنا بحبك وعاوزة أتصور معاك)، رحب بي جدًا ووافق على التقاط الصورة معي، ثم قلت له أنا جئت لدعم ساسي ومعايا ألف جنيه، واتفقنا على العودة للنادي في اليوم التالي لمقابلته".

وتابعت: "في اليوم التالي دخلت إلى النادي، واستقبلني المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي ووجه لي الشكر ورفض استلام المبلغ وقام بتكريمي".

وعن كواليس حوارها مع ساسي، قالت: "قلت له نفسي تجدد للنادي، ليرد: سأجدد عشان خاطرك".

جدير بالذكر أن نائب رئيس النادي منح السيدة سوزان محمد قنديل علم النادي وتذكار خاص تكريما لها.