مباشر.. شيفيلد يونايتد 0-0 ليفربول.. تألق وصلاح يهدر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة شيفيلد يونايتد وليفربول في اللقاء الذي يأتي ضمن الأسبوع الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول للخروج من دائرة الهزائم بعد الخسارة في آخر أربع جولات من المسابقة حيث يتواجد "الريدز" في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

أما على مستوى التشكيل فيلعب الحارس البديل أدريان على حساب البرازيلي أليسون بيكر والذي يغيب بعد وفاة والده يوم الخميس الماضي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: أدريان - ترينت ألكسندر أرنولد - ناثايل فيليبس - أوزان كاباك - أندرو روبورتسون - جيجي فينالدوم - تياجو ألكانتارا - كورتس جونز - محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

تفاصيل المباراة:

فيرمينو كاد أن يسجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة العاشرة بعد انفراده بمرمى شيفيلد لكن حارس الفريق المنافس يتألق ويبعد الكرة بنجاح.

شيفيلد يونايتد عن طريق مهاجمه ديفيد ماكجولدريك حاول تهديد مرمى ليفربول في الدقيقة 17 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس الإسباني يحول الكرة لركنية.

فرصة خطيرة من ليفربول عن طريق كرة من محمد صلاح بعد وصول لمرمى شيفيلد إلا أن حارس الفريق الخصم يواصل تألقه ويبقي شيفيلد متعادلاً في الدقيقة 30.

آرون رامسدالي حارس شيفيلد يونايتد واصل حفاظه على مرماه بعدما حوّل تسديدة أرنولد لركنية حيث سدد لاعب ليفربول كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32.

يبدو أن ليفربول لا يواجه سوى حارس شيفيلد آرون رامسدالي بعدما سدد فينالدوم كرة قوية ينقذها حارس شيفيلد في الدقيقة 40 لتظل النتيجة سلبية.

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