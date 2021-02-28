أحمد سمير يسجل في الأهلي ويصارع أوباما على صدارة الهدافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سجل أحمد سمير صانع ألعاب فريق طلائع الجيش هدفًا في شباك الأهلي حيث تأتي المباراة ضمن حسابات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة دوري we المصري.

وجاء هدف أحمد سمير في الدقيقة 27، حيث نفذ اللاعب ضربة ثابتة بصورة رائعة مرت من فوق الحائط البشري للاعبي الاهلي على يمين الشناوي إلى داخل الشباك.

ورفع أحمد سمير من الأهداف إلى سبعة أهداف مع طلائع الجيش في الموسم الحالي ليستاوي مع يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك على صدارة الهدافين.

ويعتبر هذا الهدف هو الأول لصاحب الـ26 عامًا في مبارياته ضد الأهلي، بعد عدة تجارب سواء مع الزمالك أو الإسماعيلي إلى جانب الداخلية ووادي دجلة.