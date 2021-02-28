أجايي يحرز أول أهدافه هذا الموسم مع الأهلي في طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أحرز النيجيري جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي، هدف تعادل فريقه في شباك طلائع الجيش بالجولة الـ14 في دوري we المصري.

وتأخر الأهلي في اللقاء بهدف سجله أحمد سمير لاعب طلائع الجيش من ركلة حرة في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

وتمكن أجايي من تعديل النتيجة في الدقيقة 32، بعدما تلقى كرة عرضية من محمد مجدي "أفشة" داخل منطقة الجزاء قابلها برأسية رائعة سكنت على يمين محمد بسام إلى داخل الشباك.

ويعتبر هذا الهدف هو الأول لأجايي مع الأهلي هذا الموسم في الدوري الممتاز، في أول ظهور له بالمسابقة المحلية، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق الأحمر طوال الفترة الماضية.