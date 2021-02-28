بالفيديو.. أوناجم يتألق ويسجل في اكتساح الوداد لكايزر تشيفز بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق نادي الوداد البيضاوي المغربي فوزًا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، اليوم الأحد، بأربعة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

المباراة شهدت تألقًا من محمد أوناجم لاعب الوداد المعار إليه من نادي الزمالك المصري، حيث نجح في تسجيل هدفًا في الدقيقة السابعة، قبل أن يصنع الثاني لأيوب الكعبي في الدقيقة 44.

وضاعف زهير المترجي من تقدم الوداد في الدقيقة 86 من اللقاء بتسجيل الهدف الثالث، قبل أن يختتم يحيى جبران رباعية الفريق في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يكون الوداد قد عاد إلى صدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، أمام حوريا الغيني بأربع نقاط، وكايزر تشيفز بنقطة واحدة، ثم بيترو أتلتيكو الأنجولي بدون نقاط.