بهدف قاتل.. الأهلي يحول تأخره لفوز مثير أمام طلائع الجيش بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حول فريق الأهلي تأخره أمام طلائع الجيش، لفوز مثير،مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-1 في إطار مباريات الجولة الـ14 من دوري we المصري.

وتقدم طلائع الجيش بالهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق اللاعب أحمد سيمر، قبل أن يتمكن الأهلي من إدراك التعادل في الدقيقة 32 عن طريق جونيور أجايي.

وقبل صافرة نهاية المباراة، عاد جونيور أجايي ليسجل الهدف الثاني للأهلي في الوقت القاتل من زمن اللقاء

وبتلك النتيجة، وصل فريق الأهلي إلى 24 نقطة ليعود لوصافة الدوري، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - محمود وحيد

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الوسط المهاجم: محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجايي.

المهاجم: محمد شريف.

وجاء تشكيل فريق الطلائع كالتالي:

أحمد هاني، علي أحمد مهاب، وعمرو عماد، ومصطفى جمال، وعمرو جمال، ومحمد بسام، وأحمد سمير، ومحمد ناصف، ومهند مصطفى، وأحمد علاء الدين، وابراهيم كونيه.

ملخص المباراة

وكاد يسجل أحمد سمير الهدف الأول لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 7، بعد تمريرة سحرية من عمرو جمال، لتصل لسمير الذي تقدم وسدد الكرة نحو المرمى لكن الشناوي تصدى لها بشكل رائع.

واستخدم حسين الشحات سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 17، لكن محمد بسام حارس طلائع الجيش تصدى لها ببراعة وأبعد الكرة عن المرمى.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه أجايي لاعب الأهلي بعدما قام بعركلة أحمد هاني لاعب طلائع الجيش على حدود منطفة الجزاء.

وتقدم أحمد سمير لتنفيذ الركلة الحرة ليعلن عن الهدف الأول لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 27 من زمن اللقاء، بعدما سدد على الكرة في الزاوية اليمنى.

وعاد الأهلي للمباراة في الدقيقة 32، بعد عرضية من مجدي أفشة حولها جونيور أجايي برأسه لهدف على يمين الحارس محمد بسام.

وفي الدقيقة 36، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، ليعقبها بطاقة أخرى للاعب وسط الأهلي حمدي فتحي في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 54، ظهرت حطورة فريق طلائع الجيش بعد عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي حولها احمد سمير برأسه لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وقرر المدرب موسيماني المدير الفني للأهلي الدفع بطاهر محمد ووالتر بواليا في الدقيقة 63 بدلا من محمد شريف وحمدي فتحي، لتنشيط الشق الهجومي للفريق.

ومع حلول الدقيقة 73 دخل محمود كهربا للمباراة بدلا من اللاعب حسين الشحات، ليسجل حضوره بهجمة خطيره في الدقيقة 77، ويسدد كرة داخل منطقة جزاء طلائع الجيش لكن الحارس محمد بسام تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 83 قاد أحمد سمير هجمة من الجانب الأيمن ومر على حدود منطقة الجزاء وارسل عرضية أرضية لتمر من الحارس الشناوي، لكن دفاع الأهلي ينجح في تشتيتها.