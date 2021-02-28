لوف يثق في إقامة أمم أوروبا الصيف المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرح المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يواخيم لوف بأنه يعتقد اعتقادا جازما بأن بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تم إرجاؤها لمدة عام بسبب جائحة كورونا ، ستقام في الصيف المقبل.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال لوف أمس «لا أعلم إن كانت البطولة ستقام بالشكل المعتاد في 12 دولة».

وأضاف لوف دون أن يذكر تفاصيل «بالتأكيد هناك أفكار داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا وأيضا خطة بديلة (ب)».

ويجري الحديث عن إمكانية تقليص أماكن تنظيم البطولة، ولا يزال من غير المحدد بعد ما إذا كانت البطولة ستتم بحضور الجماهير أم لا، وقد أجل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرار الخاص بالحضور الجماهيري مؤخرا من الخامس من مارس إلى مطلع أبريل المقبل.

وأوضح لوف أنه كمدير فني للمنتخب الألماني يتمنى إقامة البطولة بطبيعة الحال (من 11 يونيو حتى 11 يوليو المقبلين) والتي من المنتظر أن يلعب المانشافت مباريات مجموعته في ميونخ، لكن لوف أبدى في الوقت نفسه تفهمه للشكوك الموجودة في الرأي العام بسبب جائحة كورونا» لكنني أعتقد أن مثل هذا الحدث سيمنح الناس سعادة وسيضفي على حياتهم لونا».

وأعرب لوف عن اعتقاده بأن جائحة كورونا تمثل عبئا وجدانيا بالنسبة للجميع، ودعا الناس إلى التغلب على هذا الموقف البالغ الصعوبة بالمزيد من الانضباط.