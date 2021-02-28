شكرا لقرائتكم خبر تمزق عضلات خضيرة يقلق مدرب هيرتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لنادي هيرتا برلين الألماني بال دارداي إنه من المحتمل أن يكون سامي خضيرة قد أصيب خلال مباراة فولفسبورج أمس الأول بتمزق في عضلات السمانة اليسرى.

وكان هيرتا ضم في مطلع الشهر الحالي سامي خضيرة (33 عاما) الفائز مع المنتخب الألماني ببطولة مونديال 2014، حتى نهاية الموسم، وجاءت هذه الخطوة بعدما لم يتمكن خضيرة من تأدية مباراة واحدة بالكامل مع ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي طوال 14 شهرا بسبب إصابات مختلفة.

وقد لعب خضيرة ضمن التشكيل الأساس لهيرتا لثاني مرة في مباراة فولفسبورج أمس الأول التي انتهت بفوز الأخير على نادي العاصمة 2 / 0، لكن خضيرة لم يتمكن بعد من لعب مباراة بالكامل.

ولا يزال من غير المعروف بعد المدة التي سيتغيب فيها خضيرة بسبب الإصابة.

وخضع أيضا البرازيلي ماتويس كونيا والصربي نيمانيا رادونيتش لمزيد من الفحوص أمس بعد أن خرج كلاهما من الملعب بعد شوط المباراة الأول أمام فولفسبورج، حيث يعاني البرازيلي منذ شهور من مشاكل في الفخذ، فيما يعاني الصربي منذ أسابيع من مشاكل في العضلات.

يشار إلى أن هيرتا لم يحقق انتصارا طوال 9 مباريات، منها 5 مباريات خاضها تحت قيادة دارداي، وأكد دارادي أهمية اللقاء المقبل أمام أوجسبورج وحذر لاعبيه في الوقت نفسه من «الذعر»، وقال إن « كرة القدم رياضة، وستأتي اللحظة التي يحالفك فيها النجاح».