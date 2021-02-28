شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. أحمد سمير يتقدم لطلائع الجيش بالهدف الأول على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح طلائع الجيش فى التقدم على الأهلى بهدف دون مقابل أحرزه أحمد سمير بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد السلام ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

نشط لاعبو الأهلى بعض الشئ في الربع ساعة الثانية من اللقاء من أجل التعبير عن أنفسهم بالشكل اللائق وفى الدقيقة 17 يطلق حسين الشحات تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بنجاح.

وفى الدقيقة 19 يتعرض المغربى بدر بانون مدافع الأهلى للإصابة لكن يعود للمباراة سريعا ، وتهدأ المباراة قليلا وفى الدقيقة 26 ينجح أحمد سمير في إحراز هدف السبق للطلائع من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم المباراة لفريقه وضعه ببراعة على يمين محمد الشناوى مسجلا أولى أهداف اللقاء .

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي أعلن تشكيل الفريق ‏وجاء على النحو التالى : محمد الشناوي، بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد.، عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وجونيور أجايي، ومحمد شريف.

يجلس على دكة البدلاء ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعلي لطفي ووالتر بواليا ومروان محسن وسعد سمير وأكرم ‏توفيق وطاهر محمد وأليو ديانج.

وضمت تشكيل طلائع الجيش كل من :-

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد علاء

الوسط: عمرو السيسي، مصطفى جمال، أحمد سمير، مهند لاشين

الهجوم: عمرو جمال، وإبراهيما كونيه

ويجلس على دكة البدلاء محمد شعبان وإسلام جمال، ناصر منسي، توني جوميز، إسلام محارب، عمرو مرعي، حسن مجدي، محمد جمال، محمد شحاتة.