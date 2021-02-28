شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي وطلائع الجيش .. التعادل السلبي يسيطر بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الأهلى وطلائع الجيش بعد مرور 15 دقيقة من المباراة المقامة بينهما باستاد السلام فى الجولة الرابعة عشرة للدورى.

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وفاجئ لاعبو الطلائع بالهجوم وعدم الارتكان للدفاع وفى الدقيقة 8 سنحت لهم فرصة من إنفراد كامل لهداف الفريق أحمد سمير الذى سدد كرة من داخل منطقة الجزاء نجح محمد الشناوى حارس القلعة الحمراء في التصدي لها ببراعة .

بعدها حاول لاعبو الأهلى امتلاك منطقة وسط الملعب وتهدئة الملعب بعض الشئ من أجل امتصاص الحماس الزائد لدى لاعبو طلائع الجيش.

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أعلن تشكيل الفريق ‏وجاء على النحو التالى : محمد الشناوي، بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد.، عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وجونيور أجايي، ومحمد شريف.

يجلس على دكة البدلاء ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعلي لطفي ووالتر بواليا ومروان محسن وسعد سمير وأكرم ‏توفيق وطاهر محمد وأليو ديانج.

وضمت تشكيل طلائع الجيش كلا من:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد علاء

الوسط: عمرو السيسي، مصطفى جمال، أحمد سمير، مهند لاشين

الهجوم: عمرو جمال، وإبراهيما كونيه

ويجلس على دكة البدلاء محمد شعبان وإسلام جمال، ناصر منسي، توني جوميز، إسلام محارب، عمرو مرعي، حسن مجدي، محمد جمال، محمد شحاتة.