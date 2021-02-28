شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي محمد الشناوى ينقذ هدفا محققا لطلائع الجيش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي شباكه من هدف محقق بعد انفراد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش في الدقيقة السابعة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد «‏الأهلي ‏والسلام» ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز، ونجح في التصدي لتسديدة سمير ببراعة.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي،محمد الشناوي، بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد، عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء، ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعلي لطفي ووالتر بواليا ومروان محسن وسعد سمير وأكرم ‏توفيق وطاهر محمد وأليو ديانج.

فيما يخوض عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من، محمد بسام، أحمد هاني، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد علاء، عمرو السيسي، مصطفى جمال، أحمد سمير، مهند لاشين، عمرو جمال، وإبراهيما كونيه.

ويجلس على دكة البدلاء، محمد شعبان وإسلام جمال، ناصر منسي، توني جوميز، إسلام محارب، عمرو مرعي، حسن مجدي، محمد جمال، محمد شحاتة.