شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يتابع مباراة الأهلى والطلائع من ستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام البدري المدير الفني للمتتخب الوطني الأول على حضور مباراة الأهلي وطلائع الجيش التى ستقام في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأحد، بستاد الأهلي في السلام، في الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد منتخب مصر لخوض مبارتي كينيا وجزر القمر خلال مارس المقبل في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.