شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى مهاجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد ابنه بحضور ساسي والمثلوثى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللاعب التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم نادى الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه، وحرص عدد من زملائه بالزمالك على مشاركته هذا الاحتفال، وأبرزهم فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي، ونشر الجزيرى عددا من صور الاحتفال على حسابه بإنستجرام.

كما أعاد فرجانى ساسى نجم نادى الزمالك نشر صورته بصحبة ابن سيف الدين الجزيرى الصورة عبر ستورى إنستجرام ووجه رسالته إلى الجزيرى قائلا، "يتربى فى عزك يا حبيبى".



الجزيرى والمثلوثى

ويأتى احتفال لاعبى الزمالك بعيد ميلاد ابن سيف الدين الجزيرى أمس، السبت، قبل دخولهم معسكرا مغلقا اليوم فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة غدًا الاثنين باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



فرجانى ساسى يشارك فى عيد ميلاد ابن الجزيرى



سيف الجزيرى وابنه

كما حرص المدير الفنى لنادى الزمالك باتشيكو على عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل كل تدريب منحهم خلالها بعض التعليمات التى من المفترض أن يتم تطبيقها خلال لقاء دجلة، الذى اكتسب أهمية كبيرة بسبب توقيت المباراة، خاصة أنها تأتى قبل الصدام مع الترجي الرياضي فى إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



الجزيرى

وبالتالى يسعى البرتغالى باتشيكو لتجربة كافة عناصر فريقه التى سيعتمد عليها فى مباراة الترجى، لاسيما أن الفريق الأبيض يبحث عن العودة من تونس بالثلاث نقاط، لكسر سلسلة تعادلاته الأخيرة بدورى ابطال افريقيا سواء مع مولودية الجزائر فى القاهرة، أو تونجيث فى السنغال.



فرجانى ساسى

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.