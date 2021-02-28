شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يعتذر عن الاستمرار فى تدريب الإنتاج الحربي بسبب الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر حمادة صدقى، المدير الفني للإنتاج الحربي، عن الاستمرار فى منصبه بعد تلقيه عرضا لتدريب الهلال السوداني.

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى صفحة مباراة إنبى التى أقيمت عصر الخميس على استاد الأهلى والسلام بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبي.

وودع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء، ثم خسر من غزل المحلة بهدف دون رد بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري قبل أن ينجح فى إيقاف مسلسل الهزائم بالتعادل مع انبى ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول مسابقة الدوري ، وارتفع رصيد الانتاج الحربى للنقطة العاشرة ليحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا .