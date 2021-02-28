شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد العزيز» يحسم مصير باهر المحمدي من العودة لتدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عرض باهر المحمدي، مدافع الفريق، على الدكتور أحمد عبدالعزيز، أخصائي العظام، للتعرف على مدى تعافيه من إصابة الصليبي.

وابتعد «المحمدي»، عن الإسماعيلي، طوال الفترة المنقضية بسبب تعرضه لجراحة قطع الرباط الصليبي، والذي خضع على أثره لجراحة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة.

وقال الدكتور محمد طه مهنا، طبيب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، إن عرض باهر المحمدي على الدكتور أحمد عبدالعزيز يأتي للرغبة في الوقوف على الحالة بشكل سليم، وتحديد المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.