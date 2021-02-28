شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: لو استمر مصطفى محمد بنفس المستوى سينتقل للدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، بالمستوى الذى يقدمه النجم المصري مصطفى محمد مع فريقه جالطة سراي، فى الدوري التركي.

وقال بلال فى تصريحاته لـ «استاد المصري اليوم»: «مصطفى محمد يقدم مستوى مميزا للغاية منذ انتقاله لصفوف جالطة سراي فهو لاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية إلى جانب السرعة التى يتميز بها أيضًا وأنصحه بالاستمرار على هذا المستوى خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «إذا استمر مصطفى محمد على نفس مستواه الحالي سيكون مكانه فى الدوري الإنجليزي أو الإسباني، فهو لاعب يستحق الاحترام والتقدير وأحبه».