شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو: محمد يوسف فشل في الإدارة الفنية لفريق البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، محمد يوسف، بعد تحقيقه نتائج سلبية مع الفريق، خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري الممتاز.

وقال «إينو» في تصريحاته لـ«استاد المصري اليوم»: «محمد يوسف فشل في الإدارة الفنية لفريق البنك الأهلي على الرغم من التعاقد مع 17 لاعبًا وخوضه مع الفريق معسكر إعداد قبل بداية الموسم إلى جانب تقديمه في مؤتمر صحفي كبير يليق به».

وأضاف: «محمد يوسف فشل في تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق ولم يظهر قدراته الفنية على الإطلاق مع البنك الأهلي».