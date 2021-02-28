شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد الغني»: البنك الأهلي تأخر فى رحيل محمد يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي البنك الأهلي، كان يحتاج إلى تغيير المدير الفني، مشددًا على احترامه لمحمد يوسف وخبراته الكبيرة في مجال التدريب.

وقال «عبدالغني» في تصريحاته لـ«استاد المصري اليوم»: «فريق البنك الأهلي كان في حاجة إلى تغيير المدير الفني وذلك بعد النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم على الرغم من إبرام صفقات قوية، وخالد جلال سيحقق نتائج جيدة مع الفريق في الفترة المقبلة».

وأضاف: «محمد يوسف هو من اختار لاعبي البنك الأهلي ولكنه لم يستطع إعداد التوليفة المميزة للفريق لتحقيق نتائج جيدة، وخالد جلال مدرب كفء والبنك الأهلي تأخر في تغيير المدرب».