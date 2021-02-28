شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: خالد جلال فاز اليوم و«هو قاعد فى البيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن فوز فريق البنك الأهلي، على أسوان، يعود إلى طريقة اللعب والتى تختلف من مدير فني لأخر.

وقال «بلال» في تصريحاته لاستاد «المصري اليوم»: «كل مدير فني له مدرسته الخاصة ومحمد يوسف كان يفضل اللعب بالطريقة الدفاعية واللعب على الهجمة المرتدة، عكس خالد جلال فهو يحب اللعب الهجومي وهذا ما ظهر اليوم في فوز البنك الأهلي على أسوان».

وأضاف: «محمد يوسف لعب بالطريقة الدفاعية ونجح فيها خلال تعادله أمام النادي الأهلي، وخالد جلال فاز اليوم بدون وجوده مع الفريق بسبب اصابته بالكورونا على الرغم من تحقيق أسوان نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية».