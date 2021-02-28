شكرا لقرائتكم خبر عن تكليفات خاصة من مدرب الإسماعيلي لـ «دونجا» في مباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني يوفيتش في معسكره المغلق بالعين السخنه لمواجهة الأهلي المقررة يوم 10 مارس على ارض ملعب ستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر.

ودخل الإسماعيلي معسكر مغلق في العين السخنة استعداداً لمباريات الدوري بداية من مواجهة وادي دجلة المقررة «الجمعة» ضمن الجولة الخامسة عشر للدوري.

وبالرغم من أهمية مباراة وادي دجلة بالنسبة للبوسني يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي ورغبته في تحقيق الفوز بنقاطها الثلاث للتقدم خطوة كبيرة في جدول المسابقة إلا انه حرص خلال المعسكر على توجيه بعض التعليمات لمحمد عبدالعاطي دونجا لاعب الارتكاز لتنفيذها خلال مواجهة الأهلي بعد المقبلة.

ويأتي في مقدمة التكليفات التي اوكلها المدير الفني لدونجا كيفية التمركز الجيد في منطقة وسط الملعب ومراقبة محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي وعدم تركه بتحرك بحرية حول منطقة جزاء الإسماعيلي للقضاء على خطورته واخراجه من أجواء المباراة نهائياً.

وانتظم دونجا، في تدريبات الإسماعيلي الجماعية «الأحد»، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا التي تعرض لها مؤخراً وابعدته عن المشاركة مع الفريق في مبارياته الأخيرة.

ووضع الجهاز الفني برنامج خاص لدونجا، لينفذه خلال فترة المعسكر للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية لديه بخلاف خضوعه للتدريبات الجماعي مع بقية زملائه بالفريق، استعداداً للمواجهتين المقبلتين، بداية من مواجهة وادي دجلة وختاماً بمواجهة الأهلي بالأسكندرية.