شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحمل تكاليف علاج «هتلر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة، المكلف بتسيير أعمال نادي الزمالك، على تحمل النادي كافة المصاريف الخاص بعلاج لاعب فريق كرة اليد محمد رمضان (هتلر) بعد إصابته الخطيرة بقطع في العضلة الصدرية.

وكان جهاز كرة اليد قد قدم طلبًا لرئيس اللجنة بحالة اللاعب وسرعة التدخل لعلاجه في أسرع وقت. وعلى الفور وافق عماد عبدالعزيز وأحال الأمر لمجلس الإدارة لاعتماد مصاريف علاج اللاعب رسميًا، سواء داخل مصر أو سفره للخارج، حيث ينتظر اللاعب ما سيسفر عنه قرار المجلس بمكان علاجه.

وسادت حالة من الحزن داخل قطاع كرة اليد بنادي الزمالك، بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها محمد رمضان «هتلر» لاعب فريق كرة اليد بالزمالك، حيث أصيب بقطع في العضلة الصدرية العظمى.

ويحتاج «هتلر» إلى إجراء تدخل جراحي سريع ودقيق بالخارج، نظرًا لصعوبة علاجه بمصر، حيث تسود حالة من التخوف على شفائه، الأمر الذي قد يقضي على مستقبل اللاعب ويهدد باعتزاله اللعب.