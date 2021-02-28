شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاقب محمد أبو جبل بعد تمرده ورفضه الجلوس احتياطيًا لمحمود جنش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، معاقبة محمد أبوجبل حارس مرمي الفريق وتطبيق اللائحة المالية عليه بعد تمرده ورفض الجلوس احتياطيًا لقائد الفريق محمود جنش.

وكان «باتشيكو» قد استبعد «أبوجبل» عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها غدا الاثنين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتم خصم ٥٠ ألف جنيه من مستحقات الحارس بناء علي اللائحة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” ومحمد أشرف “روقا” وإسلام جابر وإمام عاشور وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.