شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيتسو موسيماني تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد «الأهلي we السلام» ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.
خط الهجوم: محمد شريف.
يجلس على دكة البدلاء:
ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعلي لطفي ووالتر بواليا ومروان محسن وسعد سمير وأكرم توفيق وطاهر محمد وأليو ديانج.
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