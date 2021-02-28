شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يقدم وعدًا لـ«عاشقة القلعة البيضاء» بشأن مستقبله مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السيدة سوزان محمد قنديل إحدى مشجعات النادي، والتي طلبت التبرع بقرطها الذهبي من أجل القلعة البيضاء، قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ولبى اللاعب رغبة مشجعة النادي واستقبلها بحفاوة بالغة حيث طالبته بالاستمرار في نادي الزمالك الفترة القادمة ووعدها اللاعب بالبقاء من أجل جماهير القلعة البيضاء، حسب الموقع الرسمي للنادي.

وكانت المشجعة الزملكاوية قد وصلت النادي اليوم لطلب مقابلة اللاعب والتبرع بثمن قرطها الذهبي للنادي وهو ما رفضته اللجنة المكلفة بإدارة النادي ووجهت الشكر لها على مبادرتها ومشاعرها الطيبة.