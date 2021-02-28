شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تطلب التبرع بثمن قرطها الذهبي من أجل الزمالك .. ونائب رئيس النادي يستقبلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يومًا بعد يوم يثبت جمهور نادي الزمالك عشقه لكيان النادي، وأنه يضرب نموذجا في الانتماء، والوفاء لعهد قطعه على نفسه بدعم النادي في مختلف الأوقات، إذ فوجئت، اليوم الأحد، اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بحكاية عشق جديدة للنادي بطلتها سيدة تدعى سوزان محمد قنديل.

وجاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.

واستقبل المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، السيدة العاشقة للزمالك ووجه لها الشكر على مشاعرها ورفض استلام المبلغ، مؤكدًا لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان، والداعم له.

كما منح نائب رئيس النادي السيدة سوزان محمد قنديل علم النادي وتذكار خاص، ووعدها بمقابلة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بناء على طلبها حيث ستوجه له رسالة من قلب أم للدولي التونسي.