شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد محمد أبوجبل.. «باتشيكو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها غدا الإثنين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد الحارس محمد أبوجبل، والذي أشارت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة إلى غضبه بعد مشاركة زميله محمود جنش في مباراة تونجيث الماضية.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش” ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد يوسف “أوباما” ومحمد أشرف “روقا” واسلام جابر وإمام عاشور وأشرف بنشرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.