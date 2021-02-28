شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال: صن داونز يصعق شباب بلوزداده بخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعق فريق صن داونز الجنوب أفريقي، نظيره شباب بلوزداده الجزائري، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب دار السلام بتنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية لدور المجموعات لدورى أبطال افريقيا .

سجل أهداف صن دوانز كل من ثيمبا زوانى هدفين في الدقيقة 5 من ضربة جزاء والدقيقة 55 من عمر المباراة، بعدما سجل بيتر شالوليلي الهدف الثالث في الدقيقة 48 من عمر المباراة، وأضاف ليبوهانج مابوى الهدف الرابع في الدقيقة 75، ثم أحرز كيرميت إبراسموس الهدف الخامس في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

فيما أحرز أمير سيعود هدف بلوزداد الوحيد في الدقيقة 44 من عمر المباراة .

وبتلك النتيجة يحتل ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يقبع شباب بلوزداد في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن الهلال السودانى الثالث وبفارق نقطة واحدة عن مازيمبي الوصيف بنقطتين.