شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل إبراهيم محيسن مبتور الذراعين ينضم لمنتخب الشرقية للصم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم الطفل ابراهيم محيسن المعروف إعلاميا بالطفل مبتور الذراعين الموهوب كروياً، لتدريبات منتخب الشرقية للصم أثناء فترة الإعداد لدور الثمانية، عقب تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومنحه شنطة ملابس رياضية كاملة.

وبعد انتهاء التدريب وجه الطفل ابراهيم محيسن الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تحقيق حلمه بممارسة هوايته المفضلة وإعطائه فرصة للتدريب مع منتخب الشرقية للصم.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد منح في وقت سابق عضوية للطفل ابراهيم محيسن بمركز شباب بلبيس، مع التوجيه بتأسيس فريق لذوى القدرات الخاصة فى المركز، كما قام الدكتور أشرف صبحي بالتواصل مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن من أجل مساعدة الطفل وتوفير إمكانية تركيب أطراف صناعية، ودراسة الحالة بصفة عامة وتوفير كافة احتياجاته.

وكان منتخب الشرقية قد صعد لدور الثمانية بعد تصدره للمجموعة الرابعة والتي تضم(الشرقية، الدقهليه، المنوفية، الفيوم) بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم"، والتي أقيمت منافساتها في منتصف شهر فبراير الجاري بمحافظة مطروح.