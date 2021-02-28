شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لتجهيز معلول لمباراة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مفاجأة فيما يتعلق بإصابة على معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر والذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية وموقفه من المشاركة مع الفريق في مباراة فيتا كلوب المقبلة، بعد غيابه عن مباريات الأهلي منذ مواجهة بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وكشف طبيب الأهلي عن أن على معلول أجرى أشعة على العضلة الخلفية، بالإضافة لعدد من الاختبارات لمعرفة آخر تطورات برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، لافتًا إلى أن اللاعب التونسي لم يتعافَ بنسبة 100% وبالتالي فإن موقفه من مباراة فيتا كلوب المقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لم تحسم حتى الآن.

وأصبحت استجابة اللاعب للبرنامج التأهيلي هي الفيصل في مشاركته مع الأهلي في مباراة فيتا كلوب الكونغولي.