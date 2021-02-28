شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تشيلسي يتغنى بلاعب مانشستر يونايتد قبيل موقعة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

وصف توماس توخيل مدرب تشيلسي، برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، بأنه من بين أفضل لاعبي الوسط في العالم، وقال إنه حاول ضم اللاعب البرتغالي الدولي خلال توليه تدريب باريس سان جيرمان.

وأصبح فرنانديز الذي انضم من سبورتينج لشبونة في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، أهم لاعبي يونايتد، وساهم بشكل مؤثر في وجوده بالمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل اللعب في ضيافة تشيلسي في ستامفورد بريدج، الأحد.

وقال توخيل عن فرنانديز البالغ عمره 26 عاماً، الذي سجل 15 هدفاً وصنع 11 في الدوري هذا الموسم، إن «الأثر الذي تركه لا يمكن وصفه ولا يصدق».

وأضاف: «أن تأتي من البرتغال من فريق قوي وكبير، وتنتقل إلى واحد من أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في مسابقة من بين الأقوى في أوروبا، فليس لدي ما أقوله سوى الاحترام الكبير لهذا الشخص».

وتابع: «إنه مذهل. إنه من بين أفضل لاعبي الوسط في العالم، وقد ترك بصمة واضحة جداً، وحتى تفعل ذلك خلال موسم واحد في كرة القدم، فهذا يعني بالضرورة أنك من طراز رفيع».

وتولى توخيل تدريب سان جيرمان خلال الفترة 2018-2020، وقال إنه حاول ضم فرنانديز خلال العمل مع بطل فرنسا.

وأردف المدرب الألماني: «لقد عملنا بجدية من أجله ضمه. حاولنا ذلك، لكنه رحل إلى فريق آخر. من السيئ بالنسبة إلينا أننا سنلعب ضده».

