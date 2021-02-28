شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الدوري الصيني يقترب من الإفلاس ويبحث عن مُشترٍ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

قال جيانغسو سونينغ بطل الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم الأحد، إنه سيوقف نشاطه، فيما عبر عن أمله في تقدم أطراف جديدة؛ لشراء النادي.

وقال النادي في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «وي تشات»، إنه لا يزال يأمل في أن تدخل شركة أو «شخص ما صاحب رؤية» في مفاوضات تتعلق بمستقبل الفريق.

وجاء هذا التحرك بعد انكشاف مشكلات مالية في بعض أكبر أندية الصين، وبعد تقارير إعلامية تحدثت عن اقتراب جيانغسو من الإفلاس إن لم تتقدم جهة ما لشراء النادي المملوك لمجموعة «سونينغ».

وتعمل مجموعة سونينغ العملاقة في تجارة التجزئة، وهي واحدة من أكبر شركات هذا المجال في الصين، وتملك أيضاً نادي إنتر ميلانو المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقالت المجموعة في وقت سابق من الشهر الجاري إنها تنوي التركيز على مجال عملها الرئيسي، ما يعرض للخطر وجود النادي.

وتوج جيانغسو بلقب الدوري الصيني الممتاز لأول مرة في تاريخه في الموسم الماضي بعد التغلب على العملاق غوانغتشو إيفرجراند الفائز باللقب ثماني مرات.

ويأتي إعلان بطل الصين عن إيقاف نشاطه بعد أيام فقط من تأكيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبعاد شاندونغ لونينغ بطل كأس الصين من دوري أبطال آسيا لأسباب مالية بعد تخلفه عن تسديد مستحقات متأخرة.

وإذا لم يتقدم أحد لشراء جيانغسو قريباً، فسيعني ذلك ضرورة إجراء تغييرات في دوري أبطال آسيا قبل انطلاق البطولة القارية الأولى للأندية في إبريل/نيسان المقبل.