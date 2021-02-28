شكرا لقرائتكم خبر عن شالكه يقيل مدربه السويسري غروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن شالكه صاحب المركز الأخير في الدوري الألماني في كرة القدم، الأحد، إقالة جهازه الفني بكامله، على رأسه المدرب السويسري كريستيان غروس، غداة تعرضه للخسارة السادسة عشرة هذا الموسم، عندما سقط أمام مضيفه شتوتغارت 1-5 السبت في المرحلة الثالثة والعشرين.

وقال رئيس شالكه ينز بوختا، في بيان عقب السقوط أمام شتوتغارت والذي جاء بعد أسبوع واحد على خسارة دربي الرور أمام بوروسيا دورتموند (صفر-4): أصبح القرار حتمياً بعد النتيجتين المخيبتين أمام دورتموند وشتوتغارت. الفريق مدين الآن للنادي والجماهير، بتقديم أفضل أداء ممكن في الثلث الأخير من الموسم.

وأقيل غروس والمدير الرياضي يوخن شنايدر والمنسق الرياضي ساشا ريثر، الأحد، وكذلك مساعد المدرب راينر فيدماير ومدرب اللياقة البدنية فيرنر لوثارد.

وتولى غروس (66 عاماً) المسؤولية منذ شهرين فقط خلفاً لهوب ستيفنز الذي كان يشرف مؤقتاً على الإدارة الفنية للفريق منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب إقالة مانويل باوم.

وقبل باوم، تخلى شالكه عن خدمات مدربه دافيد فاغنر، الذي كان استلم المهمة من صيف 2019 إلى سبتمبر/أيلول 2020. ويحتل شالكه الذي تأسس عام 1904، المركز الأخير في البوندسليغا بفارق تسع نقاط عن أول الناجين من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وفاز ممثل مدينة غيلسنكيرشن الذي كان قبل عامين يخوض منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، بمباراة واحدة فقط في 23 مباراة هذا الموسم، وهو يواجه خطر الهبوط للمرة الأولى منذ عام 1988.(أ ف ب)