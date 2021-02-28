لوف يفتح الباب مجدداً امام عودة المخضرمين مولر وهوملز وبواتنغ

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برلين : فتح مدرب المنتخب الالماني لكرة القدم يواكيم لوف الأحد الباب للمرة الاولى امام إمكانية عودة المخضرمين توماس مولر وجيروم بواتنغ وماتس هوملز الى صفوف المانشافت للمشاركة في نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل.

وقال لوف الذي تعرض لانتقادات كثيرة بسبب العروض المخيبة للمنتخب عقب قراره الرهان على الجيل الجديد من خلال استبعاد العديد من الركائز الاساسية التي صنعت أمجاد المانشافت في مونديال البرازيل عام 2014، في تصريح لقناة "أي آر دي": "عندما نبدأ التجديد يجب ألا نقطعه ونعود بالكامل الى الخلف".

وأضاف لوف الذي تشبث سابقا بقرار استبعاد المخضرمين بعد الخروج الكارثي من دور المجموعات لمونديال 2018 في روسيا: "لكن الحقيقة هي أن الوباء (كورونا) حرمنا ما يقرب من عام من الاستعداد وبالتالي يمكننا أن نتساءل الآن عما إذا يتعين علينا إيقاف هذا التجديد في حال أصبح ذلك ضروريا جدا".

وتبدو هذه الكلمات وكأنها بداية لتحول في قرار لوف تحت ضغط من وسائل الإعلام في بلاده بإعادة نجمي بايرن ميونيخ توماس مولر وجيروم بواتنغ اللذين تألقا بشكل لافت وقادا فريقهما الى التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي، وقطب دفاع بوروسيا دورتموند ماتس هوملز.

وتم استبعاد هذا الثلاثي من قبل لوف في آذار/مارس 2019، وتضاعفت الدعوات لعودتهم إلى المنتخب الوطني بعد عروض مخيبة عدة، خصوصا خسارته المذلة امام اسبانيا بنصف دزينة نظيفة من الاهداف في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتي كادت أن تكلف لوف منصبه.

واوضح لوف إنه يريد اتخاذ قرار بعودتهم في ايار/مايو المقبل وانه لا ينوي استدعاءهم الشهر المقبل استعدادا لبدء مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.