بطولة إنكلترا: ارسنال يقلب الطاولة على ليستر ويحرمه من الانفراد بالوصافة

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لندن: قلب ارسنال الطاولة على مضيفه ليستر سيتي وحرمه من الانفراد بالوصافة ولو مؤقتا عندما تغلب عليه 3 1 الاحد على ملعب "كينغ باور" في ليستر في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وكان ليستر سيتي البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي يوري تيلمانس (6)، ورد المدفعجية بثلاثية البرازيلي دافيد لويز (39) والفرنسي ألكسندر لاكازيت (45+2) والعاجي نيكولاس بيبيه (52).

واستعاد ارسنال توازنه محليا بسرعة عقب الخسارة امام مانشستر سيتي صفر 1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم والذي خوله الارتقاء الى المركز التاسع مؤقتا برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة امام جاره اللندني توتنهام الذي يستضيف بيرنلي لاحقا.

وحرم أرسنال الذي دخل المباراة منتشيا ببلوغه ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه الثمين على ضيفه بنفيكا البرتغالي 3 2 حيث ضرب موعدا مع اولمبياكوس اليوناني، مضيفه ليستر من فوزه الثالث تواليا وفض شراكة الوصافة مع مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على تشلسي لاحقا في قمة المرحلة.

وتجمد رصيد ليستر سيتي الذي كان يمني النفس بمداواة جراحه القارية عقب خروجه المفاجئ من الدور الثاني لمسابقة "يوروبا ليغ" بالخسارة امام سلافيا براغ صفر 2 ايابا الخميس الماضي، عند 49 نقطة في المركز الثالث.

ونجح تيلمانس في افتتاح التسجيل عندما قطع كرة حاول السويسري غرانيت تشاكا تمريرها الى البرازيلي ويليان في الجهة اليمنى فانطلق بها وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها قوية زاحفة بيمناه وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس الالماني بيرند لينو.

وأنقذ الحارس لينو مرماه من هدف ثان بابعاده تسديدة قوية لهارفي بارنز قبل ان يشتتها الدفاع (22)، ثم تصدى لتسديدة قوية للنيجيري كيليتشي ايهياناتشو (35).

ونجح المدافع لويز في ادراك التعادل لأرسنال بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها مواطنه ويليان فأسكنها الزاوية اليمنى للحارس الدنماركي كاسبر شمايكل (39).

وحصل ارسنال على ركلة جزاء في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع اثر لمسة يد على النيجيري الاخر ويلفريد نديدي اثر تسديدة قوية لبيبيه من خارج المنطقة فانبرى لها لاكازيت بنجاح مانحا التقدم للنادي اللندني (45+2).

وهو الهدف التاسع للاكازيت هذا الموسم.

ونجح ارسنال في تعزيز تقدمه مطلع الشوط الثاني اثر هجمة مرتدة وصلت على اثرها الكرة الى بيبيه في الجهة اليمنى فتوغل ومررها الى البديل الدنماركي مارتن اوديغارد داخل المنطقة ومنه الى ويليان الذي لعبها عرضية تابعها الدولي العاجي بسهولة داخل المرمى الخالي (52).

وفي مباراة ثانية، تعادل كريستال بالاس مع فولهام صفر صفر.

ويلعب لاحقا ايضا شيفيلد يونايتد مع ليفربول.