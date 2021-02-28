رالي القطب الشمالي: تاناك يحرز المركز الأول وروفانبيرا ينتزع صدارة بطولة العالم

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روفانييمي: أحرز الاستوني أوت تاناك (هيونداي) الأحد في روفانيمي المركز الأول في رالي القطب الشمالي، المرحلة الثانية من بطولة العالم للراليات، أمام أبواب موصدة متقدما على الفنلندي كاله روفانبيرا (تويوتا) المتصدر الجديد للترتيب السائقين.

ونجح تاناك، بطل العالم العام قبل الماضي، في الفوز بهذه الجولة غير المسبوقة في بطولة العالم بعد سباق بدأ بشكل مثالي الجمعة عبر غابات منطقة لابوني الفنلندية المغطاة بالثلوج.

وجاء سائق تويوتا الثاني البلجيكي تييري نوفيل في المركز الثالث.

وعلق أوت تاناك في نهاية المرحلة الخاصة الأخيرة: "لقد قضينا عطلة نهاية أسبوع جيدة جدا، ليس أكثر، ارتكبنا خطأ واحدا فقط بالأمس".

ورغم أنه لم يسبق له تخطي السائق الإستوني في الترتيب العام ، فإن روفانبيرا (20 عاما) حقق نتيجة جيدة نهاية هذا الأسبوع من خلال انتزاعه صدارة بطولة العالم للسائقين برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط امام نوفيل و8 نقاط امام المتصدر السابق بطل العالم الموسم الماضي الفرنسي سيباستيان أوجييه الذي حل بعيدا بفارق أكثر من 10 دقائق من بطل الرالي بسبب خروجه عن الطريق، بعدما تأخر بفارق 20 دقيقة عقب المرحلة الخاصة الاخيرة السبت.

وشهدت المرحلة الثانية من بطلو العالم الإعلان السبت عن وفاة السائق الفنلندي الأسطوري هانو ميكولا، بطل العالم عام 1983، عن سن 78 عاما.

ونعت العديد من الشخصيات في رياضة السيارات مثل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الفرنسي جان تود وأبطال العالم الاسباني كارلوس ساينس وأوجييه والنروجي بيتر سولبرغ.