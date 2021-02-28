شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الأهلى لازم يضغط على المنافسين.. وشريف ضحية قناعات موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر يعانى أنه يتلقى أهدافا بنفس الطريق فى الفترة الماضية، ويجب على موسيمانى تطبيق الضغط فى وسط ملعب، قبل مواجهة طلائع الجيش التى ستقام بعد قليل.

وقال طه إسماعيل، فى تصريحات للإعلامى أحمد شوبير فى الاستوديو التحليلى بقناة أون تايم سبورت، "الأهلى افتقد الحماس والجرأة أمام سيمبا التنزانى، مينفعش فريق بحجم النادى الأهلى ميطبقش الضغط، خصوصا فى منتصف ملعبه، فى خطأ متكرر كتير فى مباريات الأهلى وتسببت فى خسارة الفريق".

وأضاف طه إسماعيل، "هدف سيمبا جاء من نفس الخطأ الذى يسقط فيه الأهلى كثيرا وهو عدم الضغط، زى هدف بايرن ميونخ، عرض الكرة بدون ضغط من ياسر إبراهيم، وهدف شيكابالا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا لما مشى بالكرة واخترق من ناحية اليمين ولم يجد أى ضغط ليصوب الكرة ويسجل هدفا".

وتابع نجم الأهلى السابق، "قناعة المدرب فى فريق مثل الأهلى مش لازم تكون هى الصح وتخسر الفريق بعض اللاعبين، يعنى مثلا منذ تعاقد الأهلى مع والتر بواليا وموسيمانى مصمم عليه ولم يمنح محمد شريف هداف الفريق الفرصة فى اللعب، لأنه عاوز ينجحه بأى طريقة، وكذلك أليو ديانج فلازم موسيمانى يمنح العديد من اللاعبين اللى تألقوا الفرصة فى اللعب".

ووصلت منذ قليل حافلة فريق الأهلى ملعب السلام لخوض مباراة طلائع الجيش فى الجولة الـ14 من بطولة الدورى الممتاز المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم.