شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة تستعيد وصافة المجموعة الثانية بفوز مثير على كوكاكولا 2/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم 6 مباريات فى الجولة الخامسة عشرة بدورى القسم الثانى، جاءت نتائجها مثيرة أبرزها استعاد الإعلاميين ذاكرة الانتصارات بالفوز على سوهاج بهدفين مقابل هدف أحرزهما فتحى فلفل وعمر جابر بينما أحرز هدف السوهاجية عمر حسنى ليرتفع رصيد الفائز إلى 25 نقطة فى المركز الرابع لمجموعة الصعيد، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 20 نقطة فى المركز الثامن.

أما فى المجموعة الثانية لفرق القاهرة والقناة، استطاع الترسانة تحقيق أغلى ثلاث نقاط بالفوز على كوكاكولا بهدفين مقابل هدف، تقدم الشواكيش فى بداية اللقاء عن طريق محمد كريسبو وتعادل حسام عبد الواحد لكوكاكولا من ضربة جزاء فى الشوط الأول، وأحرز ربيعة مدافع كوكاكولا الهدف الثانى للترسانة بالخطأ فى مرماه ليرتفع رصيد الشواكيش إلى 26 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 23 نقطة فى المركز الرابع

فى المجموعة الثالثة لفرق بحرى والإسكندرية أقيمت أربع مباريات فى الجولة الرابعة عشرة، جاءت نتائجها تعادل دكرنس مع الجزيرة مطروح 2/2 أحرز هدفى دكرنس أحمد جمعة ومحمد نور وأحرز هدفى الجزيرة محمد نور ومحمد نبيل مدافع دكرنس فى مرماه، كما حقق حرس الحدود الفوز على كفر الشيخ بهدفين دون رد أحرزهما عبد الرحمن أحمد و محمد عزت القط

كما تعادل المنصورة مع أبوقير للأسمدة 1/1 أحرز هدف المنصورة محمد عادل وأحرز هدف أبو قير مرضى جودة فى الدقيقة 93، بينما تغلب دمنهور على الحمام بهدف دون رد أحرزه مصطفى سمارة.