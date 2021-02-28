شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال وكونيه يقودان هجوم طلائع الجيش ضد الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي والتي تجمعهما بعد قليل باستاد «‏الأهلي ‏والسلام» ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الطلائع ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد علاء

الوسط: عمرو السيسي، مصطفى جمال، أحمد سمير، مهند لاشين

الهجوم: عمرو جمال، وإبراهيما كونيه

ويجلس على دكة البدلاء محمد شعبان وإسلام جمال، ناصر منسي، توني جوميز، إسلام محارب، عمرو مرعي، حسن مجدي، محمد جمال، محمد شحاتة.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي أعلن تشكيل الفريق ‏استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، وجاء كالتالي: محمد الشناوي، بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد.، عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وجونيور أجايي، ومحمد شريف.

يجلس على دكة البدلاء ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعلي لطفي ووالتر بواليا ومروان محسن وسعد سمير وأكرم ‏توفيق وطاهر محمد وأليو ديانج.