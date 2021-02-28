شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام رشدى لاعب الجونة يجرى جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى نادى الجونة الشفاء العاجل للاعبه إسلام رشدى بعد إجرائه عملية جراحية لقطع الرباط الصلبي بأحد المستشفيات. وتعرض اسلام رشدى للإصابة بالرباط الصليبي فى التدريبات الجماعية للفريق الساحلى ليتأكد غيابه عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم لحين تماثله للشفاء والعلاج التأهيلى.

ونشر نادى الجونة صورة للاعب عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وعلق بعبارة: "نتمنى الشفاء العاجل للاعبنا إسلام رشدي الذى اجرى اليوم جراحة بالرباط الصليبي".

وتعتبر هذه الإصابة الثانية لإسلام رشدى بقطع في الرباط الصليبي بعدما سبق وتعرض لنفس الإصابة في موسم 2019 وابعدته ايضا عن الملاعب فترة طويلة.

ومن المتوقع أن يغيب إسلام رشدى عن التدريبات الجماعية لفريق الجونة مدة لن تقل عن 9 أشهر بعد اجرائه للجراحة العاجلة.

ويستعد فريق الجونة لمواجهة سموحة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.